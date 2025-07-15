Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Bugün 15 Temmuz...

Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

15 Temmuz 2016 tarihinde vatandaşlar, hain darbe girişimine izin verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla millet, şehirlerin sokaklarını doldurdu.

Bu hain darbe girişiminin yıl dönümünde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

TEBRİK TELEGRAFI

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada göre Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.