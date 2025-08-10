Kavurucu sıcaklar devam ediyor: 17 şehir 40 derecenin üzerini gördü

Türkiye 2025 yazında adeta kavruldu.

Ülke genelinde baharın gelişiyle mevsim normallerinin üzerinde görülen sıcaklıklar, etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), havanın önümüzdeki hafta da bu seviyelerde seyredeceğini duyurdu.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRECEK

MGM'nin verilerine göre 11 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların iç kesimlerde artarak 37 dereceye ulaşması bekleniyor, özellikle İç Anadolu'da termometreler 40 dereceyi görebilir.

Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar 27 ile 34 derece arasında seyredecek.

YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

12 Ağustos Salı günü, Marmara ve Karadeniz'de yerel yağışlar görülebilir, sıcaklıklar 21 ile 34 derece arasında olacak.

13 Ağustos Çarşamba günü, iç bölgelerde sıcaklıklar 35 ile 38 derece arasında seyrederken, kıyı kesimlerde 25 ile 32 derece arasında değişecek.

14 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklıkları genel olarak sabit kalarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

UZMANLAR UYARIYOR

Vatandaşların sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arası) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşten korunma önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.

17 ŞEHİR 40 DERECENİN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedildi. Bunu Mardin'in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis'in Elbeyli ilçesi 44,3 dereceyle takip etti.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

11 Ağustos Pazartesi:

12 Ağustos Salı:

13 Ağustos Çarşamba:

14 Ağustos Perşembe:

15 Ağustos Cuma: