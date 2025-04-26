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Kayseri'de aracına polis sireni takan sürücüye 280 bin TL ceza

Kayseri'de aracına polis sireni takan sürücüye 280 bin TL ceza Kent merkezinde aracına polis sireni yerleştiren bir sürücüye 280 bin 678 TL para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.