İHA

Kayseri’de aracına polis siren sesi takarak trafikte seyreden bir sürücü, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince tespit edildi.

Yapılan işlem sonucunda sürücüye 280 bin 678 TL para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca araca da trafikten men işlemi uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor