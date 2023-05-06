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Türkiye'de seçim heyecanı sürüyor..

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 gün kaldı.

Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu..

135 bin kişinin katılımıyla rekor kırılan öncesi ise tüm şehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı..

Kalabalık, cadde ve sokaklardan yollara taştı

Meydanları dolduran binlerce kişi şehir merkezinden miting alanına gidene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadı..

Kalabalık, cadde ve sokaklardan yollara taştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
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Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli