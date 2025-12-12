Kayseri'de polislerin üzerine araba süren şahıs yakalandı

- Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs yakalandı.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kişiye 200 bin lira ceza ve 60 gün ehliyet geri alma yaptırımı uygulanacağını açıkladı.
- Şüpheli tutuklandı.
Trafik magandalarına geçit yok...
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, üzerlerine araba sürdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şüpheli şahsın tutuklandığını duyurdu.
"DUR İHTARINA UYMADIĞI İÇİN SON 6 YILDA 9 ŞEHİDİMİZ, 16 GAZİMİZ VAR"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı.
Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var.
'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA
Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?
Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre “Dur” ihtarına uymayan sürücülere; 200 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.
POLİS ÜZERİNE ARAÇ SÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI
M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece tutuklandı. Gereği yapıldı.
Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız"