Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi..

Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer eşlik etti.

HAVALİMANINDA GÖRÜŞME

Erdoğan ve Tokayev, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüştü.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNDE 5. ZİRVE

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Tokayev’in ziyaretinin hem siyasi hem ekonomik düzeyde önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı gerçekleştirilecek.

Görüşmeler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak. Liderler, “geliştirilmiş stratejik ortaklık” başlığı altında mevcut iş birliği alanlarını değerlendirecek ve geleceğe dönük adımları masaya yatıracak.

BİRÇOK ANLAŞMA İMZALANACAK

Zirve kapsamında iki ülkenin bakanlıkları ve kamu kurumları arasında imzalanması planlanan anlaşmaların sayısı dikkat çekiyor.

Heyetler arası görüşmelerde; ekonomi, savunma, eğitim, enerji ve ulaştırma gibi kritik başlıklarda yeni anlaşmaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca liderlerin, güncel küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacakları kaydedildi.