Kemal Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüştü BTP Genel Merkezi'ne giden Kılıçdaroğlu, Baş ile bir araya geldi. İki isim, görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek arayışlarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi başladığı turunu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nun BTP ziyareti

CHP Lideri, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Baş ve parti yetkililerince karşılanan Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, 1 saat sürdü.

"Karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik"

İki isim, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerini ifade ettiklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Hüseyin Baş önderliğindeki BTP heyetine ev sahipliği için teşekkür etti.

Baş: Çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik

BTP Genel Başkanı Baş ise çok verimli ve Türkiye'nin pek çok meselesinin konuşulduğu bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu'na başarı dileyen Baş, şöyle dedi:

Umuyoruz Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye'nin yarınları adına çalışmalarımızı yapıp, süreç içerisinde kamuoyuyla da paylaşacağız.