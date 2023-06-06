Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan gelince niye ayağa kalkayım ki Meclis açılışında koltuk sevdasıyla gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmediği için ayağa kalkmadığını söyledi.

ensonhaber.com

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu karşısında seçim zaferine imza attı.

YSK'nın resmi açıklamasından 3 gün sonra, yeni dönemin milletvekilleri için yemin töreni yapıldı.

Meclis açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, töreni locadan takip etti.

Ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ise bir detay dikkat çekti. Salondaki tüm siyasi isimler ayağa kalkıp alkışlarken, Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmadı.

Ortakları Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu da ayağa kalkarken, Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı tepki topladı.

Bu konuyu Sözcü TV sunucusu İpek Özbey, Kılıçdaroğlu'na sordu.

"Neden ayağa kalkayım ki.."

Özbey'in "Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?" sorusuna "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki?" cevabını veren Kılıçdaroğlu, "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.