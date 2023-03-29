Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bir araya geldi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesi istenen İnce ile buluştu. Kritik görüşme, Memleket Partisi'nde gerçekleştirildi.

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6'lı masa cephesi, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek istiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, muhalefete gidecek oyları bölme ihtimaline dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala İnce ile CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kritik bir görüşme için buluştu. Görüşme talebi, CHP'den geldi.

Adaylıktan vazgeçmesi isteniyor

İnce, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. İkili arasındaki görüşme, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muhalefet cephesi, İnce'nın adaylıktan vazgeçerek Kılıçdaroğlu'na destek vermesini istiyor.

Muharrem İnce: Adaylığımı pazarlık konusu yapmam

Bu çağrılara yanıt veren İnce, dikkat çekici ifadeler kullanmıştı:

Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin.



Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez.

Kılıçdaroğlu: İkinci tura bırakmamalıyız

CHP'den eski yol arkadaşını ziyaret edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, İnce'nin partide geçmişte kendisine karşı takınılan tavırla ilgili şikayeti hakkında ise şunları söylemişti:

Elbette Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Beklentim şu, birinci turda bu seçimi alıp ikinci tura bırakmamamız gerekiyor.



Geçmişe dönüp eleştiri üzerinden bugün bir şeyler ortaya koymayı doğru bulmuyorum. Sayın İnce'nin görüşü odur, haklı tarafları da olabilir. Söylediklerinin tamamı yanlıştır değil yani eksiğimiz de yanlışımız da olabilir.

Kulislerde konuşulanlar

CHP Lideri'nin, Memleket Partisi'ne milletvekilliği listelerini açabileceği konuşuluyor. Dillendirilen diğer iddialar ise 6'lı masanın iktidara gelmesi durumunda İnce'ye bakanlık ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi ihtimali.

100 bin imza topladı

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde, 100 bin imza barajını aşarak cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

1 Nisan'da adayların pusuladaki yerleri belirlenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesini yayınlayacak. Böylece propaganda dönemi resmen başlayacak.

Adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için de YSK tarafından 1 Nisan'da kura çekimi yapılacak.