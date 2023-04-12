Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listelerindeki tartışmalarla ilgili konuştu Milletvekili adaylarında ortak listeyle seçime girecek olan muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin tepkisini çeken isimlerle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Başka bir partinin adayları olduğu için iç işlerine karışmayacağız" dedi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala bir aşama daha geride kaldı.

Siyasi partiler, milletvekili adaylarıyla ilgili listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Listelerin açıklanmasının ardından seçime ortak listeyle girecek olan muhalefette sesler yükselmeye başladı.

CHP tabanı Ergin'in adaylığından rahatsız oldu

Özellikle Sadullah Ergin'in ve diğer bazı isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesi parti tabanını oldukça rahatsız etti.

Yaşananlarla ilgili muhalefetten bir açıklama gelmezken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

Çanakkale mitinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, tartışılan isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesine rağmen bu kişilerin başka bir partinin adayı olduğunu ve o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını söyledi.

"Eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var"

Eski alışkanlıklardan henüz kurtulunamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu son olarak ise listelerin belirlenmesinde akılcı bir politika izlendiğini vurguladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday listeleriyle ilgili söyledikleri şu şekilde: