Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara patlamasıyla ilgili açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur" ifadelerine yer verdi.

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Ankara'da sabah saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi...

Meclisin açılışını fırsat bilen teröristler, Kızılay'da bombalı saldırı girişiminde bulundu.

Saldırıda iki polis memuru yaralanırken, teröristlerden birisinin de kendisini patlattığı açıklandı.

Diğeri terörist ise bölgeye gelen güvenlik güçleri tarafından, kısa süre içerisinde etkisiz hale getirildi.

Yaşanan sürecin ardından terörü lanetleyen mesajlardan birisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"Terör insanlık suçudur"

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;