Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Filistin çıkışı: İktidarı bize devret, sorunu çözeyim Merakla beklenen kurultay öncesinde son grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kendisine devredilmesi halinde Filistin'deki sorunu ortadan kaldıracağını savundu.

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Türkiye'nin gündem konularından biri de İsrail'in Gazze saldırıları.

7 Ekim günü başlayan çatışmalar 25 gündür tüm hararetiyle sürüyor.

Bir diğer gündem konusu ise CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılması beklenen kurultayı.

Kurultaydan önce son grup toplantısı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi son grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çeşitli başlıklara değinen Kılıçdaroğlu, okunu iktidara çevirdi.

İsrail Hamas gerilimini ele alan Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin sorununun tek çaresinin kendisi olduğunu savundu.

"İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür göreceksin"

İşte o açıklama;

Başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde her zaman destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen muhalefet değilsin, ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür, Orta Doğu’ya barış nasıl gelir göreceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze adımlarından birkaçı

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki vahşi saldırıya karşı tutumu dünya basınında konu oluyor.

İsrail ile ilişkileri durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seferinde de savaşın bitmesi ve sivillerden ellerin çekilmesi yönünde açıklamalarını sürdürüyor.

Ayrıca Türkiye'den Gazze'ye birçok insani yardım gönderildi. Devamı da geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Büyük Filistin Mitingi de dünya çapında konuşulan olaylar arasında.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingde Filistin'e destek vurgulanırken, 1.5 milyon İstanbullu alana akın etti.