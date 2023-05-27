Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar bulma vaadi dalga konusu oldu Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yurt dışından 300 milyar dolar getirme vaadi sosyal medyada alay konusu oldu. Açıklamalara gönderme yapılan video, 'Memleket101' başlığıyla paylaşılarak kısa sürede hızla yayıldı.

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Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için artık günleri değil saatleri saymaya başladı.

Milyonlarca kişinin sandık başına gidip oy kullanacağı seçimler öncesinden siyasi isimlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise çeşitli vaatlerde bulunarak vatandaşların oyunu almaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu'nun vaatleri gündem oldu

İlk tur söylediği birçok vaadi ikinci tur öncesi rafa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaatlerinden birisi ise seçildiği takdirde "5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek" sözü.

"5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek" vaadinin detaylarını anlattı.

"Eğer siz demokratikleşirseniz biz geliriz yatırım yaparız dediler"

İktidara geldiklerinde bu paranın Türkiye'ye aktarılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben Londra'ya gittim, fonlarla görüştüm. 'Eğer siz demokratikleşirseniz, can ve mal güvenliği olursa, adalet olursa, hukukun üstünlüğü olursa, haksızlıkla karşılaştığımızda hakkımızı alabilirsek biz geliriz yatırım yaparız' dediler.

Dalga konusu oldu

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından bir yandan tepkiler yükselirken bir yandan da sosyal medyada dolaşıma giren videolar dikkat çekti.

Oyun masasında kaydedilen videoda, Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar bulma vaadi dalga konusu oldu.

Kahve masası muhabbetine döndü

Kılıçdaroğlu'nun vaadi adeta kahve masası muhabbetine dönerek 'Memleket101' başlıklı video ile paylaşıldı.

Söz konusu video, kısa sürede en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

"SSK'yı batıran adam 300 milyar dolardan bahsediyor"

Gençlerin arasında geçen diyalog ise şu şekilde: