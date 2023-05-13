Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiası: Hükümet, ABD'den FETÖ'nün iadesini istemedi CHP Lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin istenmediğini savundu. AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yaptığı paylaşımla çürüttü.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala hükümeti suçlamaya çalışırken yine gerçek dışı bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu, bu kez eli kanlı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden gerçekleri saptırmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüntülere atıfta bulunarak "Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'na FETÖ sorusu

CHP Lideri, Fox televizyonunda katıldığı bir yayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin ABD'den talep edilmediğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, sunucunun "FETÖ'nün elebaşı gerçekten talep edildi mi edilmedi mi? O konuda yığınla iddia var. Onun ülkeye getirilip yargılanmasını başarabilir misiniz, bunu yapabilir misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı:

'İadesi istenmedi' dedi

Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi. (Seçildiğimizde) talep edeceğiz, niye etmeyelim?

Hamza Dağ: Canlı yayında açık açık yalan söylüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çok geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü.

Söz konusu röportajı sosyal medya hesabından paylaşan Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda." dedi ve ekledi:

"Yalan merkezli siyaset anlayışından kurtulmaya 1 gün kaldı"

O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye’nin, Kılıçdaroğlu’nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı.

İadesi istenen FETÖ elebaşı ile ilgili başlatılan süreç

AK Partili Dağ, iade taleplerini gösteren bir çizelge paylaştı. Buna göre 19 Temmuz 2016'da, Adalet Bakanlığı, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, ABD'ye 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattı.

Takip eden süreçte bu konuda çok sayıda girişimde bulunuldu.