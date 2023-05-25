Türkiye 28 Mayıs’ta sandığa gidiyor...
Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı Seçimi için tekrar sandık başına gidecek.
14 Mayıs’taki seçimde en çok oy alan iki ismin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan yarışta son sözü millet söyleyecek.
Terör örgütlerinden tam destek
Seçimler öncesinde ise CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin tam desteğini almış durumda.
14 Mayıs seçimlerinde alenen terör örgütleriyle ittifak yapan Kılıçdaroğlu ve muhalefet cephesi sandıktan aldığı cevap sonrası ani bir U dönüşü yaptı.
Kılıçdaroğlu U dönüşü yaptı
Milliyetçi oyları alabilmek için her türlü faaliyeti deneyen Kılıçdaroğlu bu çerçevede Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalayarak desteğini aldı.
HDP küstü
Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği ise HDP tarafından hoş karşılanmadı.
Alınan karar sonrası bugün acil bir toplanan HDP heyeti Kandil'den aldığı direktiflerle Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'na olan desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.
FETÖ destek vermeyi sürdürüyor
Kandil ve HDP tarafına ne vaatler verildiği merak konusu olurken bir diğer terör örgütü FETÖ ise Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyi sürdürüyor.
Muharrem İnce'nin seçimlerden el çektirilmesinde önemli rol oynayan terör örgütüne aleni bir şekilde vaatler veriliyor.
Kılıçdaroğlu'ndan 'KHK'lılara bahar gelecek' söylemleri
Gittiği her programda 'KHK'lılara bahar gelecek' söylemlerinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun danışmanından da bir vaat geldi.
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda açık ve net bir şekilde FETÖ'den destek istemişti.
Danışmanından skandal FETÖ vaatleri
Cengiz'in o sözleri HDP desteğinin ardından tekrar gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz konuşmasında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu.
"KHK’lıları görevlerine çağıracağız"
Cengiz yaptığı skandal açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız.