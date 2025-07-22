Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 76 yaşındaki kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, kalp krizi sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDE DUALAR OKUNDU

Adil Kılıçdaroğlu için ilk tören, Burhaniye Cemevi’nde düzenlendi.

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede, dualar okundu.

Törenin ardından Adil Kılıçdaroğlu’nun cenazesi, Burhaniye ilçesi Geriş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER

Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra aile fertleri, yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP'nin eski ve mevcut milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BURHANETTİN BULUT ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Bulut paylaşımında, şu ifadelere yer vermişti:

7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde dünyaya gözlerini açtı.

Adil Kılıçdaroğlu, uzun yıllar SEKA’da çalıştı. Adil Kılıçdaroğlu'nun emekli olduktan sonra ise müteahhitlik yaptığı biliniyor.