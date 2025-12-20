Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede, başvuru sürecinin sonuna gelindi.

Bu kapsamda; deprem sonrası Hatay’da yürütülen yeniden inşa ve tarihi mirası ihya çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projede son başvuru rakamlarını açıkladı.

"TOPLAM 8 MİLYON 840 BİN VATANDAŞIMIZ BAŞVURMUŞTUR"

Deprem bölgesindeki tecrübelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak açıkladığı projeyle tüm Türkiye'ye yaydıklarını dile getiren Bakan Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

Dün itibarıyla başvuruları sona eren konut kampanyamıza toplam 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur. E-Devlet ve banka başvuruları üzerinden tüm kriterlere uyarak geçerli sayılan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelirken; özellikle gençlerimizin 1 milyon 326 bin başvuru ile projeye yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etmiştir.

Hatay’ın yeniden imarının bir inşaat faaliyetinden çok daha öte bir anlam taşıdığını ifade eden ve çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İHYA ÇALIŞMALARINI 7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Hatay’ı ayağa kaldırmak bizim için hiçbir zaman sadece bir imar faaliyeti olmadı. Bizim için Hatay’a hizmet etmek bir gönül meselesi, kardeşlik meselesi ve ecdat mirasına sahip çıkma mücadelesi oldu. Bu anlayışla, bir yandan yeni yuvalarımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamlarken, bir yandan da şehrin tarihi mirasını ihya ediyoruz.



Bugün yerinde incelediğimiz, Hatay’ın simgesi olan tarihi Uzun Çarşı’yı, Atatürk Caddesi’ni, Kemal Paşa’yı ve dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi’ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Tarihi meclis binası ve Asi Nehri’nin iki yakasındaki yapıların ihya çalışmalarını da 7 gün 24 saat esasıyla kararlılıkla sürdürüyoruz.

HABİBİ NECCAR CAMİİ İBADETE AÇILIYOR

Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan ve depremde hasar gören Habibi Neccar Camii’ndeki çalışmalarda sona gelindiğini müjdeleyen Bakan Kurum, açılışın yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.

Kurum, "Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii’ni de önümüzdeki günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ibadete açacağız." dedi.

"14 BİN 500 KONUTLUK ŞANTİYEMİZDE DE SONA YAKLAŞTIK"

İskenderun Sahil Projesi gibi mücevher niteliğindeki çalışmalarının, Hatay’a olan sevdalanrının bir kanıtı olduğunu belirten Kurum, "Tarihi eserlerin ihyasından çarşılara, okullardan parklara kadar her detayı titizlikle hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 98 bin konutun yanı sıra, Antakya Dikmece’deki 14 bin 500 konutluk şantiyemizde de sona yaklaştık.

İnşallah bu ay sonunda Hatay genelinde toplam 155 bin konutu afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. 27 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayarak son anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Böylece deprem bölgesindeki 11 ilimizde, yıl sonu hedefimiz olan 455 bin konutu depremzede kardeşlerimize sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"500 BİN KONUT İÇİN 29 ARALIK'TA İLK KURALARI ÇEKMEYE BAŞLIYORUZ"

TOKİ aracılığıyla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 170 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi, bu yeni hedefimizde de milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta ilk kuraları çekmeye başlıyoruz.



Ayrıca deprem bölgesinde evi olmayan vatandaşlarımız için ayırdığımız özel kontenjan kapsamında, Hatay’da 13 bin 289 sosyal konut daha inşa ederek kiracı ve dar gelirli kardeşlerimizi yuva sahibi yapacağız.

"DEVLETİMİZ DE BU GÜVENİ ASLA BOŞA ÇIKARMAMIŞTIR"