Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yarışından çekilmemesine neden olan troll gözaltında

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9. dalga operasyon bugün gerçekleşti.

Bu son operasyonun merkezinde Beyoğlu Belediyesi vardı.

Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınırken gözaltına alınan 44 kişinin içinde dikkat çeken başka isimler de vardı.

İMAMOĞLU'NUN X TROLÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Medya AŞ ile ilişkileri tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya trolleri de gözaltına alındı.

Onlardan biri de EkremEdit adlı X hesabının kullanıcısı M.G...

Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları ile binlerce kullanıcıya ulaşan hesap İBB operasyonlarının başlamasıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

Hesabın en çok ön plana çıkması ise CHP'nin şaibeli kurultay sürecinde oldu.

'KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİYOR' PAYLAŞIMI

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta ilk turdan sonra söz konusu EkremEdit hesabı, "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" paylaşımı yaptı.

Yarıştan çekilme kararı alan Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımın ardından çekilmekten vazgeçmiş, daha sonra da bu paylaşımı neden olarak gösterdi.

"BU TWEET ÇOK AĞIRIMA GİTTİ"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamasında “Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin’ diye bağıranlar oldu.” dedi.

Yaşanan bu gelişmede sonra parti içinde huzursuzluğa neden olan EkremEdit hesabı, Kılıçdaroğlu destekçilerinin de hedefi oldu.