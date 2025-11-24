Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu 9 milletvekili paylaştı

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'deki yolsuzlukları ele alan videosu, 9 milletvekili tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
- Kılıçdaroğlu, videoda parti içindeki yolsuzluklarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
- Videoyu paylaşmayan tek milletvekili Mustafa Adıgüzel olurken, 10 milletvekili de Özgür Özel'e mektup yazarak parti içinde bir muhakeme süreci başlatılmasını talep etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
CHP'de yolsuzluk kaynaklı davalar sürerken, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde bi video paylaştı.
Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez.
Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır." ifadelerine yer verdi.
9 MİLLETVEKİLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI
Kılıçdaroğlu videoda "yolsuzluklara" vurgu yaparken, "CHP arınmalı" ve "İmralı’ya gitmeli" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu’nun videosunu, Genel Başkan Özgür Özel’e mektup yazan 10 milletvekilinden 9’u, X hesaplarında paylaştı.
VİDEOYU PAYLAŞAN İSİMLER
Bu isimler arasında; Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir yer alıyor.
BİR İSİM PAYLAŞMADI
Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşmayan milletvekili ise Mustafa Adıgüzel oldu.
10 milletvekili, Özel’e hitaben yazılan mektupta itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a iftira davası açılmasını istemiş, bu konuda da parti içinde bir muhakeme süreci yürütülmesini talep etmişti.