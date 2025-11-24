Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu 9 milletvekili paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

CHP'de yolsuzluk kaynaklı davalar sürerken, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde bi video paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez.

Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

9 MİLLETVEKİLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu videoda "yolsuzluklara" vurgu yaparken, "CHP arınmalı" ve "İmralı’ya gitmeli" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu’nun videosunu, Genel Başkan Özgür Özel’e mektup yazan 10 milletvekilinden 9’u, X hesaplarında paylaştı.

VİDEOYU PAYLAŞAN İSİMLER

Bu isimler arasında; Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir yer alıyor.

BİR İSİM PAYLAŞMADI

Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşmayan milletvekili ise Mustafa Adıgüzel oldu.

10 milletvekili, Özel’e hitaben yazılan mektupta itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a iftira davası açılmasını istemiş, bu konuda da parti içinde bir muhakeme süreci yürütülmesini talep etmişti.