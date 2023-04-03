Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı yeni fotoğraf: Karedeki isim konuştu Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye bastığı yeni fotoğrafla ilgili konuşan CHP'li milletvekili adayı, ‘Ben orucumu tutan namazımı kılan biriyim' açıklamasında bulundu.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccadenin üzerine bastığı sırada kamuoyuna yansıyan fotoğraflarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Kısa sürede tepkilere neden olan pozun ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan durumun kalabalık nedeniyle meydana geldiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili karede herhangi bir kasıt olmadığını bildirdi.

Seccadeye basarak bir poz daha verdi

Ancak Kılıçdaroğlu fotoğrafın çarpıtıldığını öne sürse de bir başka kare daha ortaya çıktı.

Bu kez de Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada servis edildi.

Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerine basarken çektirdiği yeni fotoğrafla ilgili CHP'den henüz bir açıklama gelmezken karedeki milletvekili aday adayı Ali Acar, konuyla ilgili konuştu.

Fotoğraf karesindeki diğer isim konuştu

Gazeteci Nevzat Çiçek'e konuşan Acar, orucunu tutan ve namaz kılan biri olduğunu söyleyerek kareyi savunmaya çalıştı.

Acar, "Otantik bir görünüm vardı ve ben de namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım. Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz." dedi.

"Ben orucumu tutan ve namazımı kılan biriyim"

Nevzat Çiçek'e yaptığı açıklamada seccadeyi fark etmediklerini de sözlerine ekleyen Acar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Ben orucumu tutan ve namazımı kılan biriyim. Otantik bir görünüm vardı ve ben de namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım. Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz. Genel başkan hariç odada 9 kişi var. Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, 5 aday adayı ve 2 koruma vardı. Önce fark etmedik sonra fark edilince sildik. Çünkü loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik. Ayakla girilen bir yere seccadenin serilmeyeceğini bilen biriyim. Daha önce çekilen fotoğraflarda da ayakkabı ile girildiği görülüyor.”