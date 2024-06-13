Kemankeş seyir füzesi bir testi daha başarıyla tamamladı Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, ikinci sistem doğrulama testini de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından testin görüntülerini paylaştı.

İHA

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Milli projeler ve yerli üretim hamleleriyle öne çıkan Türkiye, insansız hava araçlarından füzelerine, zırhlı taşıyıcılarından elektronik harp sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kendi savunma teknolojilerini geliştiriyor ve dünya sahnesinde önemli bir oyuncu haline geliyor.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor.

Kemankeş 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test süreci de başarıyla yürütülüyor.

İkinci sistem doğrulama testi de başarıyla tamamlandı

Test takvimi kapsamında gerçekleştirilen ikinci sistem doğrulama testi de başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip Kemankeş 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Stratejik hedefler yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirilecek

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip, stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek Kemankeş 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Kemankeş 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu Kemankeş 1, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti.

İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)