Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı artıyor! Değişim isteyen isim bu kez Uğur Dündar... Büyük seçimlerin ardından bir kez daha yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde fikir beyan eden isimlerin arasına Uğur Dündar da katıldı.

ensonhaber.com

Milli irade, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden "Erdoğan" dedi.

14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a sarkan seçim sonuçlarına göre, yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez galip geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yaşadığı yenilgilere bir yenisini daha ekledi.

"Kılıçdaroğlu istifa"

Sosyal medyanın köpürtmesi ile bu kez kazanacağını sanan Kılıçdaroğlu hüsrana uğrarken, bir kesim CHP'li "istifa" tezahüratına başladı.

Gerek Fatih Portakal, İsmail Saymaz gibi isimler gerekse CHP'li seçmen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde görüş bildirdi.

Uğur Dündar da değişim dedi...

Gündemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği konusu tartışılırken, bir yeni gelişme daha yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun güçlü destekçilerinden biri de gazeteci Uğur Dündar.

Ancak Uğur Dündar da Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını dileyenler arasına girdi.

"Gereğini yapacağına inanıyorum"

Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili yazdığı uzun yazıdan en dikkat çeken kısım şöyleydi;

Kemal Bey’in değişim isteği de dahil olmak üzere toplumun verdiği tüm mesajları iyi okuyacağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

Yazının dikkat çeken diğer kısmı ise şu şekilde;