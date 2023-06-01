Kılıçdaroğlu'ndan istifa konusuna ilk açıklama! Hep birlikte karar vereceğiz...

Türkiye, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.
28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. kez galip geldi.
Seçim süreci sonlanırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük kutlamalar, CHP Genel Merkezi'nde de hüzün havası oluştu.
Seçim gününün hemen ertesinde ise bir kesim CHP'li, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde görüş bildirdi.
İstifa konusu gündemde
İstifa çağrıları her geçen gün biraz daha artarken, bu isimler arasında Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Uğur Dündar gibi keskin CHP'li isimler de kendisini belli etti.
Çağrıların hemen ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi.
İlk açıklama geldi
Konuya ilişkin ilk kez açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye konuştu.
Kılıçdaroğlu, istifa konusunu açıklarken, "hep birlikte karar vereceğiz" vurgusunu yaptı.
"Hep birlikte karar vereceğiz"
İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması;
CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.