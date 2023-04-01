Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına Muharrem İnce yorumu: Günah değil... Seccadeye ayakkabıyla basan Kemal Kılıçdaroğlu tepki üstüne tepki çekerken, İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, seccadeye basmanın günah olmadığını savundu.

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Müslümanlara hakaret değeri taşıyan fotoğrafı siyasi gündemin odağı.

İstanbul'da bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, çektirdiği fotoğraf karesi ile bir skandala daha imza attı.

O fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla bastığı görüldü.

Görüntü, büyük bir kesimden tepki çekti.

Olayın ardından CHP'den ilk açıklama geldi. O açıklamada kalabalık bahane edilerek, "Seccadeyi fark edemedik" ifadeleri aktarıldı.

Muharrem İnce dini bilgine danıştı

Akılalmaz durum pes dedirten cümlelerle açıklanırken, olayı bir de Muharrem İnce yorumladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayı bir dini bilgine danıştığını aktardı.

"Seccadeye basmak günah değil"

İnce, edindiği bilgiye göre seccadeye basmanın bir günahının olmadığını savundu.

O paylaşım şu ifadelerle devam etti;

Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi:



Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi).