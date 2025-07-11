Kilis Valisi son verileri açıkladı: Son 6 ayda 6 bin 372 Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'deki savaşın sona ermesinin ardından dönüşler devam ediyor.
Kilis Valisi Tahir Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Suriyelilerin, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Gönderme Birimi aracılığıyla işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndüklerini belirten Şahin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin sürdüğünü ifade etti.
"6 BİN 572 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"
Şahin, şunları kaydetti:
Ocak dönemine ilişkin yapmış olduğumuz basın toplantımızda ilimizdeki geçici koruma altında bulunan Suriyeli muhacirlerin sayısını 62 bin 498 olarak açıklamıştık. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla ilimizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli muhacir sayısı 56 bin 126'ya gerilemiştir.