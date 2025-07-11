Kilis Valisi son verileri açıkladı: Son 6 ayda 6 bin 372 Suriyeli ülkesine döndü Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılının ilk 6 ayında kentteki 6 bin 372 Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğünü açıkladı.