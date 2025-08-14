Kilosu 15 bin TL’ye satılıyor! Dünyada bir tek Türkiye ve Yunanistan’da yetişiyor

Ege’nin iki yakasında, yalnızca İzmir’in Çeşme ilçesi ve Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yetişen damla sakızı, adeta doğanın saklı hazinesi olarak yeniden gündemde.

Adını aldığı sakız ağaçlarından damla damla toplanan bu değerli reçine, geçmişte Osmanlı saray mutfağından geleneksel tıbbın şifa reçetelerine, günümüzde ise gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinden lüks parfümlere kadar uzanan geniş bir kullanım alanına sahip.

Sınırlı coğrafyada yetişmesi nedeniyle ekonomik değeri altınla yarışan damla sakızı, aynı zamanda ekolojik açıdan da korunması gereken bir miras niteliğinde.

Son yıllarda Türkiye’de yürütülen üretim ve koruma projeleri sayesinde yeniden değer kazanan bu eşsiz hazine, hem yerli üreticiye hem de ülke ekonomisine umut veriyor.

KİLOSU 15 BİN TL’YE SATILIYOR

Haziran ayı sonunda hasat edilmeye başlanan damla sakızı üreticinin yüzünü güldürüyor. “Çizim” adı verilen işlemleriyle ağacın gövdesinden damla damla toplanan sakız ağustos sonuna kadar hasat ediliyor.

Sakız, yüksek piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Kilogram fiyatı 15 bin TL’ye kadar çıkabilen bu özel reçine, özellikle doğal ürünler sektöründe aranan hammaddelerden biri. Çeşme’de şu anda üretimde olan yaklaşık bin ağaçtan yılda 100 kilogram sakız elde ediliyor.