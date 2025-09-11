Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

2026-2028 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kısa ve uzun dönemli gayrimenkul kira kontratları içinde yeni bir düzenleme gündeme geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferinin sağlanacağı bunun program dönemi içinde tamamlanacağı belirtildi.

Söz konusu yenilikle birlikte kira artışlarını kontrol altına almak ve kira piyasasında denetim mekanizması kurmak için tüm kontratları dijital ortama taşımayı hedefliyor.

ZORUNLU HALE GELEBİLİR!

Söz konusu programla birlikte ‘vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için gayrimenkullerin gerçek değerinin kavranmasını ve gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı ve kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına imkan veren e-Kira sözleşmesinin de yaygınlaştırılacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, ilerleyen dönemde e-Kira sisteminin zorunlu hale gelmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemenin temel amacı ise kira piyasasında dijitalleşme, vergi kayıplarının önlenmesi, yapay zekâ ile kayıt dışılıkla mücadele ve enflasyonla etkin şekilde başa çıkmak olacak.