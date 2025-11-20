Kırıkkale'de firari hükümlü bazanın içinden çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, il genelinde belirlenen 55 adrese baskın yapıldı.

BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI

Operasyonda; "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "narkotik", "hırsızlık", "altsoya karşı eziyet" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler gözaltına alındı.

Bir hükümlü ise ekiplerin geldiğini fark ederek yatağın bazasının içine girdi. Şahıs, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

SUÇLAR ARASINDA YOK YOK

Yakalananlar arasında; 37 farklı dosyadan 34 yıl 7 ay 7 gün cezası bulunan K.S., "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 4 ay 15 gün cezası olan A.E., iki farklı dosyadan toplam 12 yıl cezası bulunan M.Ş., "uyuşturucu" suçundan 11 yıl 9 ay 15 gün cezası bulunan O.Ö., "altsoya karşı eziyet" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan Afganistan uyruklu K.A. ve "hırsızlık" suçundan 10 yıl cezası ve 15 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan Y.K. gibi ağır suçlardan aranan hükümlüler yer aldı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin tutuklandı. İfade amaçlı aranan 2 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda ayrıca bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.