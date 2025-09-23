Kırklareli'de 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yurt genelinde suç ve suçlulara yönelik çalışmalara kararlılıka sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında 114 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı.

"114 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok’ notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik.