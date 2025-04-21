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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonun detaylarını duyurdu.

Buna göre, kırmızı bültenle aranana 3 şahıs daha Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detaylar X hesabı üzerinden video ile paylaştı.

"Kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurt dışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurt dışında yakalandı." diyen Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"ÜLKEMİZE İADESİ SAĞLANDI"

A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.



“Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai’de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.



“Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"BİRİNİN DAHA İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"