Sıcaklıklar 0'ın altına düşüyor: Kar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklığı giderek düşüyor.

Kasım ayının son günlerinde Türkiye’ye soğuk ve karlı hava hakim olacak.

SICAKLIK DÜŞÜYOR: KAR YAĞIŞI GELİYOR

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi, sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-12 derece altına çekiyor.

MGM'nin tahminlerine göre birçok ilde kar yağışı ve buzlanma hakim olacak.

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin hafif üzerinde seyredecek, ancak iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde hafif don olaylarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Güney ve batı bölgelerde güneşli aralıklar beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur ve kar yağışı ihtimali artıyor.

13 İLDE KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM, kar yağışının pazar günü başlayarak etkisini hafta başıyla daha da göstereceğini belirtti.

Hava sıcaklığı hissedilir seviyede düşerken, kar uyarısı yapılan iller ise şöyle sıralandı:

Bayburt, Sivas, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Gümüşhane, Erzurum.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

İstanbul'da ise karla karışık yağmur ihtimalinin 14–19 Ocak tarihlerinde olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle kıyı kesimlerde sulu kar şeklinde görülmesi beklenen bu yağışlar, kışın başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kent genelinde yer yer kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ifade edilirken, şehirde kalıcı bir kar örtüsünün oluşma olasılığının ise düşük olduğu vurgulanıyor.

MEGAKENT ŞUBAT'TA BEYAZA BÜRÜNECEK

İstanbul şehir merkezini etkileyecek asıl güçlü ve kalıcı kar yağışı ise Şubat ayının ilk günlerinde, özellikle 5-6 Şubat tarihlerinde bekleniyor.

Bu dönemde kuvvetli bir soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞI İSTANBUL'DA 20 CM'Yİ BULACAK

Merkez ilçelerde kar örtüsünün 1 ile 5 santimetre arasında oluşması öngörülürken, kentin yüksek kesimleri ile batı ilçelerinde kar kalınlığının 10–20 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği, gündüz saatlerinde ise hava sıcaklığının 1–4 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.

AKOM'DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ülkenin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20 derece civarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların 15 dereceler civarına gerileceği öngörülüyor."

Cuma günü İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara Bölgesi: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. İstanbul ve çevresinde en yüksek sıcaklıklar 12-15 derece, en düşükler 6-9 derece arasında olacak.

Edirne ve Tekirdağ'da hafif rüzgarlı havanın hakim olması bekleniyor.

Ege Bölgesi: Güneşli ve az bulutlu. İzmir'de termometreler 14-17 dereceye ulaşacak, gece 8-10 dereceye düşecek.

Bodrum ve çevresi daha ılık geçecek.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu, iç kesimlerde puslu.

Antalya'da en yüksek 18-20 derece, en düşük 12-14 derece, Toroslar'da hafif kar yağışı mümkün.

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu, Konya ve Ankara'da sisli açılış bekleniyor.

Sıcaklıklar 10-13 derece (yüksek), 3-6 derece (düşük).

Karadeniz Bölgesi: Yağmurlu ve fırtınalı.

Trabzon ve Samsun'da sağanaklar etkili olacak.

Sıcaklıkların ise 11-14 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Hava kar yağışlı ve soğuk olacak.

Erzurum'da en yüksek 4-7 derece, en düşük -2 ile 0 derece aralığında seyredecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneşli hava etkili olacak.

Şanlıurfa'da sıcaklıkların 13-16, Diyarbakır'da 11-14 derece olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

27 Kasım Perşembe:

28 Kasım Cuma:

29 Kasım Cumartesi:

30 Kasım Pazar:

1 Aralık Pazartesi: