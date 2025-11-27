KKTC ve GKRY müzakerecileri bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in gelecek ay Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi müzakerecileri görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞME 28 KASIM'DA

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile GKRY müzakerecisi Menelaos Menelaou'nun Holguin'in Kıbrıs ziyareti ile ilgili olarak 28 Kasım'da başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Ledra Palace'ta yerel saatle 09.30'da bir araya geleceği bildirildi.