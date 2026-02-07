Sigara yasağı genişletiliyor: Çocuk parkları ve plajlar kırmızı hat ilan edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme yolda...

Yeni düzenleme taslağı, açık alan tanımını yeniden şekillendirerek pasif içiciliğin en yoğun olduğu kamusal alanları inceleme altına alıyor.

Düzenleme ile beraber mevcut sigara yasağının genişlemesi bekleniyor.

ÇOCUK PARKLARI VE SAHİL ŞERİTLERİ 'KIRMIZI HAT' OLACAK

NTV'den Melis Sander'in haberine göre modelde en dikkat çekici adım, çocuk parkları ve sahil şeritleri için getirilen "kırmızı hat" uygulaması oldu.

Mevcut yasada "yarı açık" veya "açık" alan olarak değerlendirilen bu bölgeler, yeni düzenleme ile birlikte kapalı alan statüsünde kabul edilecek.

AMAÇ PASİF İÇİCİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK

Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Diğer amaç ise plajlar ve parklarda biriken izmarit kirliliğinin önüne geçmek.

UZMAN TAVSİYELERİ DİKKATE ALINDI

Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar." dedi.

Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

EKİPLER SIKI BİR ŞEKİLDE DENETLEYECEK

Belediye zabıta ekipleri ve dumansız hava sahası denetçilerinin de kolluk kuvvetleri ile beraber belirlenen kırmızı hatların denetiminde yer alması bekleniyor.

Ayrıca Cezai müeyyidelerin ve uygulama takviminin önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.