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Haber Merkezi

KKTC'nin gündemi, başörtüsü serbestliği...

Lefkoşa'da bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle liseye alınmaması üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, kılık-kıyafet disiplin tüzüğünde değişiklik yaptı.

Liselerde başörtüsünü serbest bıraktı.

KARARA KARŞI ÇIKANLAR PROTESTO GERÇEKLEŞTİRİYOR

Buna karşılık Ada'da günlerdir protestolar yapılıyor. Laik atak mitingleri düzenleniyor.

Öyle ki gösteriler, Türkiye'nin KKTC'deki varlığına karşı yönelmiş durumda.

OKULA ALMAMAYA ÇALIŞTILAR

Geçtiğimiz aylarda Lefkoşa'da İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrenci başörtülü bir şekilde okula geldi.

Ancak okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaştı.

KAVGA ÇIKTI

Öğrencinin başörtüsü ile eğitim almak istemesi nedeniyle kavga çıktı.

ÖĞRENCİ OKULA ALINMADI

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve İrsen Küçük Ortaokulu’nun öğretmenleri tarafından engellenen çocuk, diğer velilerle de kısa süreli tartışma yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da okula gelerek, çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi.

YETKİLİLER ARAYA GİRDİ

Dışarıda başlayan gerginlik, okul müdürünün odasına taşındı.

KKTC Bakanlık yetkililerinin okula gelmesinin ardından başörtülü öğrenci içeri alındı.

OKUL MÜDÜRÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Müdür Gülden Öyçüm, tüm çabalarına rağmen başörtülü öğrencinin okula alındığını öğrenince baygınlık geçirdi.

TEKRAR GÜNDEM OLDU

Tartışmalara dayanamayan müdürün baygınlık geçirdiği anlar ise tekrar gündem oldu.