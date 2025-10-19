KKTC'de seçim günü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçim günü...

KKTC'de vatandaşlar, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

KKTC'de vatandaşlar, cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti.

Kıbrıslı vatandaşların Ersin Tatar ve Tufan Erhürman arasında yapacağı tercih, Kıbrıs sorununa nasıl bir çözüm istediklerini ortaya koymaları açısından da belirleyici olacak.

SALT ÇOĞUNLUĞU ALMAK GEREKİYOR

Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TURA GİDİLECEK

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

OY PUSULASI

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ FEDERASYON MU?

Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onaylı plan doğrultusunda federasyon olarak yeniden birleşmesine karşı çıkan ve onlarca yıl bu temelde sürdürülen müzakere "zemininin" artık çöktüğünü belirten Tatar, Ada'da egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüme gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Tatar'ın rakibi Erhürman ise iki devletli çözümün gerçekçi bir formül olmadığını ve Kuzey Kıbrıslıların yaşadığı mağduriyetleri sürdürmekten başka sonuç vermediğini belirtiyor.

Erhürman, Kıbrıs'ın geleceği için federasyonu çözüm olarak görüyor.