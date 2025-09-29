KKTC'deki başörtüsü düşmanlarına LGBT fonu aktığı belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemi başörtüsü yasağı...

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

SENDİKALAR GREVE GİTTİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

KTOEÖS'ün skandal başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oturumda, bir başka skandal yaşandı.

YÜKSEK MAHKEME YASAK DEDİ

Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

LGBT FONU AKMAYA DEVAM EDİYOR

Süreç devam ederken, ülkedeki liselerde başörtüsünü yasaklatan sendikaya LGBT fonları aktığı belirlendi.

Okullarda başörtüsünün yasaklanması yönünde çağrılar yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS), AB fondaşı Kuir Kıbrıs Derneği'nin LGBT faaliyetlerine destek verdiği ortaya çıkarken, Sendika Başkanı Selma Eylem'in başörtüsü hakkında yaptığı açıklama ise tepki çekti.

"ATATÜRKÇÜ EĞİTİM HAKKI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Sabah'ın haberine göre, içerisinde pedofili ahlaksızlığını da bulunduran LGBT'nin faaliyetlerine destek veren Eylem, başörtüsü hakkında "Okullarda çocukların başının örtülmesi çocuk istismarıdır. Sizin gerici, yobaz anlayışınıza karşı Atatürkçü, ilerici, çağdaş eğitim hakkı için mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

300'E YAKIN DERNEK VE STK FONLANIYOR

Elde edilen bilgilere göre Avrupa Birliği, KKTC'de 300'e yakın sendika ve STK'yı fonluyor.

LGBT'li Kuir Kıbrıs Derneği'ne 2019-2021 yılları arasında "Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi" kapsamında 159 bin 986 avro hibe yapan AB, Kıbrıs Toplumu Medya Merkezi'ne ise 2019-2022 yılları arasında "Kıbrıs Türk toplumunda LGBTI hakları konusunda diyalog yaratma" projesi kapsamında 280 bin 654 avro fon sağladı.

Fonlanan dernekler arasında İnsan Hakları Platformu Derneği de bulunuyor. LGBT hakları adı altında faaliyetler yürüten ve terör devleti İsrail destekçisi olduğu bilinen derneğe, AB tarafından 700 bin euroyu aşkın fon sağlandı.