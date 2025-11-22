KKTC'li vekil Derya Doğuş'tan İlahiyat Koleji Yasa Tasarısı'na tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC Meclisi'nde yaptığı son konuşmayla gündemde.

Daha önce yaptığı bazı konuşmalarla da sık sık gündem olan Doğuş Derya, bu kez ilahiyat koleji yasa tasarına tepki verdi ve Ünal Üstel'in istifa etmesini istedi.

ÜNAL ÜSTEL'E ÇAĞRI YAPTI

KKTC Meclis Genel Kurulu’nda Mağusa’ya ikinci bir ilahiyat koleji yapılmasına ilişkin onay yasa tasarısının görüşülmesi tartışmaları alevlendirirken CTP Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Ünal Üstel’i hedef alarak istifa çağrısında bulundu.

"TASARI İHTİYAÇ DEĞİL"

Tasarının toplumun gerçek ihtiyaçlarını değil, siyasi kutuplaşmayı besleyen ideolojik bir gündemin parçası olduğunu savunan Doğuş şöyle devam etti;

"SEÇİM YENİLGİSİ İÇİN GÜNDEME SOKTUNUZ"

"Seçim yenilgisini unutturmak için kutuplaşmadan medet uman zihniyet döndü gene dini hassasiyetler üzerinden istismar edilecek bir tartışmayı açmak için ilahiyat kolejini Meclis'in gündemine soktu.

"DÜŞÜN BU MEMLEKETİN YAKASINDAN"

İstifa edin, düşün bu memleketin yakasından artık. Ünal Üstel’e açık çağrı yapıyorum: Derhal istifa et. Düş memleketin yakasından. Seçime gidelim. Memleket de, UBP de kurtulsun.

"ZORUNLU DİN DERSİ UYGULANIYOR"

Herkes Sünni Müslüman olmak zorundaymış gibi zorunlu din dersleri uygulanır."