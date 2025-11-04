Kocaeli'de 3 bina için yeni ihbar: Binalar mühürlendi, 42 kişi tahliye edildi Gebze ilçesinde yan yana bulunan üç apartmanda kolonlarda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verildi. Toplam 13 dairede yaşayan 42 kişi güvenlik gerekçesiyle evlerinden çıkarılırken, binalar resmi ekipler tarafından mühürlendi.

Göster Hızlı Özet Gebze'de üç binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu için 42 kişi tahliye edildi.

Binalar mühürlenirken, tahliye edilenler geçici olarak başka yerlere yerleştirildi.

Çevredeki diğer binalarda da incelemeler devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kocaeli Gebze'de 29 Ekim'de çöken binada, Bilir Ailesi'nden 4 kişi hayatını kaybetti. Çevredeki binalarda incelemeler sürüyor. YENİ İHBARLA 3 BİNA DAHA MÜHÜRLENDİ İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 dairenin bulunduğu 4 katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Bölgeye gelen ekipler binada inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında 3 binadaki 13 dairede yaşayan 42 kişi tahliye edildi. 3 dükkan ve binalar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin talimatıyla mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşlardan 26'sı, Darıca ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balyanoz Eğitim Tesisleri’ne yerleştirildi. Diğer bina sakinleri ise yakınlarının yanına gitti. Ekipler çevredeki diğer binalarda da inceleme başlattı. Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisini boşalttı

Bekir Bozdağ Meclis’e döndü, zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kemal Memişoğlu, tüm organlarını bağışladığını duyurdu