Kocaeli'deki depo yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Türkiye, güne kötü bir haberle başladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda, bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

"2 SAVCI VE BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik."

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı veridi.