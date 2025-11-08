Abone ol: Google News

Kocaeli'deki depo yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı depo yangınına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 12:49
  • Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
  • Yangın kontrol altına alınırken, yangının nedeni bilinmiyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

Türkiye, güne kötü bir haberle başladı. 

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda, bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. 

"2 SAVCI VE BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi: 

"Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik."

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI 

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı veridi. 

