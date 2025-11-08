Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- Ekipler, depoda başka çalışan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.
Son dakika...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekipler, deponun içinde çalışanlar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor.