Kocaeli'de deprem anı: Ayakkabısız sokağa çıktılar

İHA

Marmara Denizi merkezli, İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de şiddetli hissedildi.

Deprem anında korkuya kapılan vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden koşarak çıktı.

PANİKLE AYAKKABISIZ ÇIKTILAR

Kocaeli’de depreme yakalanan bazı çocukların ayakkabısız halde dışarıya çıktığı görüldü.

Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlarda beklerken yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI

Bir vatandaş: “2. kattaydık, çok fenaydı. Çocuklarıma ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamıyorum, anneme de ulaşamıyorum. Daha önce 1999 depremini yaşamıştım. Bildiğim için şu anda çok korkuyorum. Sarsıntı durunca merdivenden indik. Bence 30-40 saniye sürdü. Herkese geçmiş olsun.”

Bir başka vatandaş: “Deprem bir dakika falan sürdü. 2. kattaydık. Kötüydü, korkunçtu. Ailem de iyiler, herkes dışarı çıkmış.”

Bir başka kişi ise yaşadığı anı şöyle aktardı: “Depremi hissettim. İlk kez yaşıyorum. İlk ben hissettim, ofiste çalışırken ayağımızın altı sandal gibi sallanıyordu. Çok korktuk, hepimiz aşağı indik. Hepsi iyi durumdalar.”

“TANSİYONUM DÜŞTÜ SANDIM”

İş yerinin önünde otururken depreme yakalanan bir esnaf: “Ben ilk anda tansiyonumun düştüğünü zannettim. Epeyce sallandık. Avizelere bakınca şiddetli sallandığını hissettik. Merkez üssü neresi bilemiyorum tabii de epeyce bir sallandık. Geçmiş olsun.”

“GECE OLSAYDI DAHA KÖTÜ OLURDU”

3. kattaki dairesinden çıkan bir başka vatandaş ise: “Koşarak çıktık. 3. kattaydık. Binamız eski. Gece olsaydı daha kötü olurdu ama bu gündüz meydana geldi.”

Bir genç ise şunları söyledi: “6. kattaydım. Yemek yiyordum. Hemen dışarıya çıktık. Korkmadım, Allah’a güveniyorum.”

Deprem sonrası Kocaeli sokaklarında oluşan panik havası, vatandaşların hazırlıksız yakalandığını bir kez daha gözler önüne serdi.