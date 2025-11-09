Kocaeli'deki fabrika yangını soruşturmasında 11 gözaltı

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
- Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.
- Fabrikanın bulunduğu alanda yangın sonrası ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Cumartesi günü Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI
Yangının çıktığı fabrikada itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.
Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından da aralarında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti, fabrikada inceleme yaptı.
BAKAN TUNÇ'TAN SORUŞTURMANIN SON DURUMUNA DAİR BİLGİLENDİRME
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.