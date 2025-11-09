Kocaeli'deki fabrika yangını soruşturmasında 11 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumartesi günü Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI

Yangının çıktığı fabrikada itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından da aralarında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti, fabrikada inceleme yaptı.

BAKAN TUNÇ'TAN SORUŞTURMANIN SON DURUMUNA DAİR BİLGİLENDİRME

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: