Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazından sağ kurtulan Dilara Bilir’in durumu iyi

Yürekleri ağza getiren çökme, sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde yaşandı.
Alt katında eczane bulunan bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Binada kiracı olarak yaşayan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.
DİLARANIN İKİ KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, ekipler saat 14.00 sıralarında 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’in cansız bedenlerine ulaştı.
Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise saat 15.50’de sağ olarak kurtarıldı.
ANNE VE BABASI ENKAZDA
Enkaz altında kalan 44 yaşındaki baba Levent ve 37 yaşındaki anne Emine Bilir için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dilara Bilir’in genel durumunun iyi olduğu ve sağlık ekibiyle bilinçli şekilde iletişim kurduğu açıklandı.