Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazından sağ kurtulan Dilara Bilir’in durumu iyi Bu sabah çöken binanın enkazından sağ olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir’in sağlık durumunun iyi olduğu, doktorlarla iletişim kurabildiği ve sorulara yanıt verdiği bildirildi.