Komisyon İmralı gündemiyle toplandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci, tüm hızıyla devam ediyor.

Sürecin başından bugüne kadar birçok yeni hamle yapıldı ve bu hamlelerle de süreç, farklı bir noktaya evrildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde ayrıca TBMM'de de bir komisyon kuruldu.

Meclis'te kurulan komisyon 17 kez toplandı ve her kesimden ismi dinleyerek belirli bir çatı kurdu.

Ancak bu toplantının en önemlisi bugün yapılıyor.

GÜNDEM "İMRALI"

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi.

Toplantı saat 15.00'te başladı ve kapalı yapılmasına karar verildi.

Görüşmenin ana gündem maddesi, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret.

Ayrıca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yaptı.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI ÖNEMLİ OLDU

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana.

AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı.

İki partide de kurmaylar, bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya geldi.

AK PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

AK Parti, İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı.

Komisyonun İmralı'ya gidilmesi önerisini karara bağlayacağı toplantı öncesi, AK Parti tavrını belirledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı ziyaretini olumlu baktıklarını söyledi.

Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz." dedi.

AK PARTİ VE MHP'Lİ KURMAYLAR BİR ARAYA GELDİ

AK Parti'deki toplantı öncesinde önemli bir de temas gerçekleşti.

"Komisyon'dan İmralı'ya gidilecek kararı çıkacak." diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi.

CHP, İMRALI'YA GİTMİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu da İmralı ziyareti konusunda tavrını belirlemek için toplandı.

Toplantının ardından CHP kaynakları, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

Müzakerelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, "Komisyon toplantısına girmeden kararımız belli olur." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından bugün yeniden bir araya gelen CHP ekibi, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceklerini açıkladı.

DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ

DEM Parti ise İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek ismi belirledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.