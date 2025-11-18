Devlet Bahçeli'nin "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz" sözleri gündemde

Türkiye, siyaset arenasında tarihi günlere tanıklık ediyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları vardı.

Komisyonun uzatmadan İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, tarihi, bir çıkış yaptı.

"İMRALI'YA BEN GİDERİM"

Bahçeli, yaptığın tarihi çıkışında İmralı'ya gitmekten imtina etmeyeceğini söyledi ve şöyle dedi:

Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır.



Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?



Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem.



Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim.