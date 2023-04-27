Konya ve Kayseri'de alanlar boş kalmıştı: Meral Akşener Denizli mitingini erteledi Konya ve Kayseri mitinglerinde beklediği ilgiyi göremeyen İyi Parti Lideri Meral Akşener bugün düzenleyeceği Denizli mitingini hava şartlarını gerekçe göstererek erteledi.

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi.

Seçime 17 gün kala tüm partiler kampanyalarına hız verdi.

Bu kapsamda seçim mitingleri düzenleyen partilerden birisi de İyi Parti.

6'lı masadan kalktıktan sonra oylarının baraj altına indiğini belirten İyi Partililer miting düzenledikleri illerde de büyük hayal kırıklığına uğruyor.

Mansur Yavaş ve Meral Akşener ikilisi gezilerini sürdürüyor

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı yapmak için uğraştığı ama başaramadığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte illeri gezmeye devam ediyor.

Konya ve Kayseri'de hüsrana uğradılar

İki isim Konya ve Kayseri'de düzenledikleri mitinglerde ise bekledikleri ilgiyi göremedi.

Miting alanları boş kaldı

İki şehirde günler öncesinden yapılan duyurulara rağmen miting alanları boş kaldı.

Miting alanlarının büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti.

İyi Parti yeni karar aldı

Bu durumdan sonra tedirginlik yaşayan İyi Parti heyeti yeni bir karar aldı.

Hava şartları gerekçe gösterilerek miting ertelendi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün gerçekleştireceği Denizli mitingi, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle güvenlik açısından risk oluşturacağı gerekçe gösterilerek ertelendi.

Akşener’in Denizli ziyaretinde, partisinin çalışmaları hakkında bilgi vermesi, vatandaşlarla buluşması ve seçimler öncesi destek istemesi planlanıyordu.