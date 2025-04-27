DHA
Yılların geleneği...
Konya'nın Ilgın ilçesinde Çiğil Mahallesi halkı, yaşanan kuraklık nedeniyle bugün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi.
SAĞANAK BASTIRDI
Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı.
KAMERALARA YANSIDI
O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
KAPALI ALANLARA SIĞINDILAR
Bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Mahalle Muhtarı Yüksel Güzelgöz, "Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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