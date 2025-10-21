Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi hakkında yeni açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donad Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Putin ile telefonda konuşan Trump, Macaristan'da 2 hafta içerisinde bir araya geleceklerini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmeye dair net bir tarihin olmadığı belirtildi.

HAZIRLIK VAR, TARİH YOK

Kremlin'e göre Putin ile Trump arasındaki görüşme, "ciddi hazırlıklar" gerektiriyor ve henüz bir tarihi yok.

Sözcü Dmitriy Peskov, "Hazırlık gerekiyor, ciddi bir hazırlık. Hem Amerikan hem de bizim tarafımızdan bunun zaman alacağı yönündeki açıklamayı duydunuz." dedi.

Toplantı önerilerinin etkili olabilmesi için "gizli bir süreç" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AYNI UÇAKTA MI SEYAHAT EDECEKLER

"Artık Avrupalılar 'barışın destekçisi değiller' ve Ukrayna ihtilafının çözümüne katkıda bulunmuyorlar." diyen Peskov, "Şimdi 'Kiev rejimini savaşı sürdürmeye kışkırtanlar' Avrupalılardır." ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca Rusya Devlet Başkanı'nın Amerikalı mevkidaşıyla aynı uçakta Macaristan'a seyahat edebileceği yönündeki söylentileri de bir fantezi olarak değerlendirdi.