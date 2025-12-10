Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

- Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün motorunda yangın çıktı.
- İETT görevlilerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
- Olay nedeniyle trafik sıkışıklığı ve sefer aksamaları yaşandı, ancak can kaybı olmadı.
İstanbul'da ulaşım sorunu sürüyor.
Yanan metrobüsler, arıza yapan otobüsler...
Bu sabah saatlerinde, yanan metrobüslere bir yenisi daha eklendi.
MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah erken saatlerde Florya Metrobüs Durağı Avcılar istikametinde, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, İETT görevlilerince kısa sürede söndürüldü.
AKSAMALAR YAŞANDI
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Haliç istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.