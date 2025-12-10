Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı Florya Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın çok büyümeden söndürüldü.