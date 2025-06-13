Kurban Bayramı'nda şehirler arası otobüslere 25,8 milyon ceza

DHA

Kurban Bayramı geri kalırken şehirler arası otobüslere ceza yağdı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik denetimlerle ilgili açıklamada bulundu.

"TEK TEK İNCELEDİK"

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık." ifadelerini kullandı.

25 MİLYON 822 BİN TL CEZA

Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihler arasında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden elektronik kontrollerin yanı sıra yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında da sahada denetimler yapıldığını ifade etti.

Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve yetki belgesiz faaliyetlerin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferinin denetlendiğini belirterek, "20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı." dedi.

"12,7 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ"

Denetimlerin sıklaştığı söz konusu tarih aralığında düzenlenen 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini bildiren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: